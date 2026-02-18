وزير التجارة: استضافة تونس مركز التميز الافريقي للأسواق الشاملة سيخلق حركية اقتصادية وسياحية وثقافية

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال جلسة استماع له من قبل لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026، أهمية استضافة تونس لمقر مركز التميز الافريقي للأسواق الشاملة وما سيترتب عنه من خلق حركية اقتصادية وسياحية وثقافية بمناسبة مختلف الأنشطة التي سينظمها المركز إضافة الى تأثيره الإيجابي على استقطاب بلادنا للمزيد من الأجهزة التابعة للاتحاد الافريقي.

وقدم الوزير بسطة عن الاطار العام لإبرام الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الافريقي في الغرض، مبينا ان عددا من الدول الافريقية عبرت عن رغبتها في احتضان مقر المركز وخضعت عملية اختيار الدولة التي ستحتضن هذا المقر إلى معايير دقيقة حظي خلالها ملف ترشح تونس بثقة أغلبية البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وتم التوقيع على اتفاقية المقر في جويلية 2022.

هذا وابدى الوزير استعداد الوزارة التام لمزيد التفاعل مع النواب والتنسيق معهم والاستفادة من خبراتهم لحصول الإفادة وتحسين سبل التواجد التونسي بافريقيا.

