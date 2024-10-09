وزير التجارة: نعمل على القضاء على المضاربة ومقاومة الاحتكار وتنظيم مسالك التوزيع

أكد وزير التجارة سمير عبيد في تصريح اعلامي بمناسبة الزيارة التي أدّاها إلى ولاية الكاف يوم الثلاثاء، أنّ الحكومة ستعمل على تدعيم العمل الرقابي وتحرص على المحافظة على قفة المواطن التي تمثل هدفا ترنو إلى تحقيقه الحكومة من خلال القضاء على المضاربة ومقاومة الاحتكار وتنظيم مسالك التوزيع.

وعبّر الوزير في السياق ذاته، عن ارتياحه للوضع الذي يميز حاليا التزود بالمواد الاستهلاكية في ولاية الكاف سواء في المساحات الكبرى أو لدى تجار الجملة أو التفصيل.

وقال وزير التجارة إنّ الوزارة « تعمل على استدامة تزود الأسواق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية والاستجابة إلى حاجيات المواطنين من مختلف المواد الاستهلاكية وخاصة تلك التي تشهد تذبذبا في التزويد على غرار مادة القهوة » التي، بيّن أنّها ستكون « متوفرة بالقدر الكافي في أجل لا يتجاوز الأسبوعين ».

وأكدّ الوزير في هذا السياق، أنّ الدولة ستعمل مستقبلا عن طريق المؤسسات المختصة على توفير مختلف المواد الاستهلاكية حتى تكون كلّها متوفرة بالقدر الكافي قبل موفى هذا العام، بما سيُمكّن المواطن من اقتنائها بصفة مُيّسرة وعادية.

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