وزير التجارة يعلن الشروع في توريد 200 طن من اللحم البقري و200 طن من لحم الضأن استعدادا لشهر رمضان

أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال جلسة استماع، بالبرلمان، عن تكليف شركة اللّحوم لتوريد كميات من اللحوم الحمراء المبرّدة، استعدادا لشهر رمضان، والشروع في توريد كميات أولية في حدود 200 طن من اللحم البقري و200 طن من لحم الضأن.

وأكّد عمل الوزارة على ضمان انتظامية التزويد في المناطق الريفية على غرار إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وفتح 4 نقاط لشركة اللحوم لبيع اللحوم المجمّدة أو المحلية.

وتوقّع عبيد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة، مساء امس الثلاثاء، حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم، أن يتحسّن نسق إنتاج لحوم الدواجن وتزويد السوق بصفة منتظمة.

وتطرّق، الوزير الى الوضع « المتردّي » للمسالخ البلدية، وإلى إعادة تهيئة سوق الجملة، مبيّنا أنّ الوزارة بصدد ضبط الاشكاليات والبحث عن الحلول لصيانتها وإعادة تهيئتها، وفق ما نقله بلاغ نشر على صفحة مجلس نواب الشعب على « فايسبوك »، الاربعاء.

ودعا، ايضا، إلى ضرورة تضافر الجهود لتجاوز الصعوبات المتراكمة، مؤكّدا أنّ الوزارة تعمل على وضع طرق عمل ومخطّطات مديرية لتجاوز النقص خاصة في قطاع اللحوم وتأمين التزويد بالمواد الأساسية كالحليب والفارينة.

وقد أشار أعضاء اللجنة، في تدخلاتهم، إلى الوضع « المتردي » للمسالخ البلدية وضرورة تهيئتها وإحداث مسالخ جديدة، كما دعوا إلى تكثيف حملات الرقابة الصحية على المواد الاستهلاكية الموزعة على غرار مادة الحليب والتصدي لظاهرة البيع المشروط.

واستوضحوا عن برنامج الوزارة لتجاوز النقص في قطاع اللحوم الحمراء، وعن المعايير التي تمّ اعتمادها لتوريد كميات من اللحوم المبرّدة، ودعوا إلى ضرورة تعميمها على كل الولايات وفق مبدإ العدالة بين الجهات والفئات خاصة بالنسبة إلى المناطق الريفية.

واستفسروا عن خطة الوزارة لتنظيم قطاع الدواجن وتجاوز النقص على مستوى البيض والدجاج وتوحيد الأسعار والتصدّي إلى الأوبئة التي تهدّد هذه الثروة الحيوانية.

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