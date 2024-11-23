وزير التجارة يكشف عن توريد البطاطا لتعديل السّوق وان الكميات ستضخ مباشرة في أسواق الجملة

أدّى صباح اليوم السّبت 23 نوفمبر 2024، وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد زيارة غير معلنة إلى السّوق الوطنيّة ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة حيث اطّلع على مستويات تزويد السّوق من الخضر والغلال والأسماك.

كما قام بزيارة مختلف الأجنحة حيث استمع إلى مشاغل عدد من الفلّاحين وتجّار التّفصيل وأكّد بالمناسبة على مزيد تنظيم السّوق.

وفي نفس السياق، أشار وزير التّجارة وتنمية الصّادرات إلى أنه تمّ اللجوء إلى توريد مادّة البطاطا قصد تعديل السّوق وسيتم ضخ الكميات مباشرة بأسواق الجملة حين استكمال الإجراءات المستوجبة، مفيدا بأنّ اللجوء إلى هذا الخيار كان لسد الفجوة نتيجة تقاطع فصول الانتاج.

وفي ختام زيارته، شدّد الوزير على ضرورة معاضدة المجهودات للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة ومزيد الحرص على انتظامية تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية.

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