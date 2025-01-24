وزير التجارة يلتقي الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بـ « الفاو »

استقبل وزير التّجارة وتنمية الصّادرات، سمير عبيد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالمنظمة العالمية للأغذية والزراعة « الفاو »، عبد الحكيم الواعر، بمقر الوزارة.

وأكّد الوزير بهذه المناسبة على متانة وعراقة العلاقات التي تجمع تونس بمنظمة الفاو مثمنا دور المنظمة في مساندة البلدان النامية في مجهوداتها واستراتيجياتها لضمان أمنها الغذائي من جهة وتطوير القطاع الزراعي بها من جهة أخرى.

من جانبه، أشار الواعر إلى مساندة المنظمة لتدعيم الدور الاستراتيجي لتونس كممر رئيسي للتجارة الزراعية بين أوروبا وإفريقيا، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة التجارة.

كما تم التطرق إلى إمكانيات التجارة والتصدير للمنتجات الفلاحية انطلاقا من تونس وشمال إفريقيا إلى جانب استكشاف آفاق التعاون ودعم بناء القدرات الوطنية، وخاصة لصغار المنتجين الفلاحين.

وأشار الوزير سمير عبيد إلى أنّ التركيز خلال الفترة المقبلة، سيكون على المنتجات الفلاحية عالية الجودة والقادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية والتي ستمكن تونس من ضمان تواجد منتجاتها في عديد الأسواق العالمية على غرار زيت الزيتون الذي يعد ثروة وطنية حيث أعدت الوزارة خلال هذه السنة برنامجا ترويجيا طموحا يهدف إلى دعم المصدرين والمنتجين والمحولين ويستهدف أسواقا واعدة في الخليج وآسيا والصين وروسيا وليبيا.

كما أكد على الإمكانيات التي تتمتع بها منطقة شمال إفريقيا وموقعها الجغرافي بين أوروبا وإفريقيا مما يجعل من تونس منصة استراتيجية قادرة على أن تكون جسرا لتصدير المنتجات الفلاحية وتطوير القطاع في كافة دول المنطقة بما في ذلك دول إفريقيا جنوب الصحراء فضلا عن إمكانية الاستثمار في الأسواق الأفريقية بالشراكة مع الدول المجاورة.

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