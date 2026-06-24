وزير التجارة يُؤكّد تكامل المقومات الاقتصادية بين تونس والجزائر

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، اليوم الأربعاء، على افتتاح أشغال المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بولاية قفصة، وذلك بحضور والي الجهة سليم فروجة وقنصل الجزائر بقفصة ورئيس غرفة التجارة النمامشة تبسة وغرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي وممثلي السلطات الجهوية والمحلية المنظمات المهنية وهياكل المساندة وعدد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية من تونس والجزائر.

وأكد سمير عبيد في كلمته الافتتاحية على أن تنظيم هذا المنتدى يندرج في إطار الإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين الشقيقين الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يعزز فرص التنمية والتكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وأشار إلى أن اختيار ولاية قفصة لاحتضان هذا الموعد الاقتصادي يعكس مكانتها باعتبارها أحد الأقطاب الاقتصادية الهامة بالجنوب التونسي، وما توفره من مؤهلات تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في دعم التعاون مع الولايات الجزائرية المجاورة، وخاصة ولاية تبسة.

وبيّن الوزير أن حجم المبادلات الحالي لا يزال دون الإمكانات المتاحة، الأمر الذي يستوجب مضاعفة الجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون وتنويع المبادلات والارتقاء بها إلى مستويات أكثر طموحا

وشدد على أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من منطق التبادل التجاري التقليدي إلى منطق التكامل الاقتصادي والإنتاج المشترك والاستثمار المتبادل ، بما يساهم في خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل وتعزيز التنمية المستدامة في البلدين.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير تكامل المقومات الاقتصادية بين تونس والجزائر، حيث تمتلك الجزائر إمكانيات هامة في مجالات الطاقة والصناعات التحويلية والموارد الطبيعية، فيما تتمتع تونس بموقع استراتيجي وبنية تحتية وخبرات صناعية ولوجستية وتكنولوجية متطورة، إضافة إلى انفتاحها على الأسواق الخارجية.

و استعرض وزير التجارة وتنمية الصادرات بهذه المناسبة جملة من القطاعات الواعدة القادرة على تشكيل قاعدة صلبة للتعاون والاستثمار المشترك، من بينها الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والطاقات المتجددة، ومواد البناء والخدمات اللوجستية

من جهة أخرى، أفاد الوزير أهمية التوجه المشترك نحو الأسواق الإفريقية باعتباره خيارا استراتيجيا، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به الممر القاري في تحويل المنطقة إلى منصة متكاملة للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يدعم انسياب السلع والخدمات، ويخفض كلفة النقل، ويعزز الاستثمارات المشتركة والاندماج ضمن سلاسل القيمة الإفريقية والدولية.

كما أكد على ضرورة إيلاء المناطق الحدودية بين البلدين عناية خاصة باعتبارها فضاءات للتنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي وفي هذا الإطار، بين أهمية تعزيز التعاون بين ولايتي قفصة وتبسة من خلال مواصلة تنظيم منتديات اقتصادية دورية، وإحداث مجلس أعمال جهوي مشترك وتشجيع المشاريع المشتركة.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير التجارة وتنمية الصادرات أن تسفر أشغال المنتدى عن مبادرات عملية ومشاريع واعدة تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس والجزائر، وتجعل من قفصة وتبسة نموذجا ناجحا للتعاون الحدودي والتكامل الاقتصادي.

وتم خلال هذا المنتدى تقديم عروض حول المشاريع المقترحة من طرف اللجنة الفنية التونسية الجزائرية لتنمية المناطق الحدودية وتنظيم لقاءات قطاعية B2B تشمل الصناعات والمناجم، الفلاحة والصناعات الغذائية، الخدمات واللوجستيك، السياحة الصناعات التقليدية والتكوين.

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