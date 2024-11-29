وزير التجارة يُؤكّد من موسكو أهميّة العرض التّصديري لبلادنا والقدرة التّنافسيّة لمنتوجاتنا

أشرف سمير عبيد وزير التّجارة وتنمية الصّادرات يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، على افتتاح أشغال ملتقى الأعمال التّونسي الروسي بمقرّ غرفة تجارة موسكو بحضور القائم بأعمال سفارة تونس في روسيا ووفد هام لرجال الأعمال من البلدين يتقدمهم من الجانب التّونسي سمير ماجول رئيس الاتّحاد التّونسي للصناعة والتّجارة والصناعات التّقليديّة ومن الجانب الروسي كل من Sergey Cheremin وزير مقاطعة موسكو و Sergey Katerina رئيس غرفة التّجارة والصناعة لغرفة روسيا الاتّحادية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يؤدّيها وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى موسكو للإشراف على اللجنة الحكومية المشتركة التّونسية الروسية التي تنعقد بموسكو خلال الفترة من 27 29 نوفمبر 2024.

وأكّد الوزير، خلال هذا الملتقى، على أهميّة العرض التّصديري لبلادنا والقدرة التّنافسيّة للمنتوجات التّونسية وضرورة الرفع من نسق التّصدير نحو السّوق الروسية وتنويعها مشدّدا،في هذا السياق، على الدور الذي يمكن أن تقوم به هياكل المساندة والمنظّمات المهنية ومختلف المؤسّسات الاقتصادية لتعزيز تموقع الصّادرات التّونسية وإرساء الشّراكات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك .

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