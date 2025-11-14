وزير التجهيز يتفقد جاهزية مشروع المساكن الاجتماعية ببوعرقوب

قام صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان، الخميس 13نوفمبر 2025 بزيارة تفقدية إلى مشروع المساكن الاجتماعية ببوعرقوب في ولاية نابل، بحضور هناء الشواشي، والية نابل، والمعتمد الأول، والسيد المكلف بتسيير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

وتفقد الوزير والوفد المرافق مختلف مكونات المشروع الذي يضم 74 مسكنا اجتماعيا فرديا، تم بناؤها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. حيث أوصى بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تسليم المساكن في أقرب الآجال بالإضافة الى المتابعة والصيانة بشكل دوري لضمان جاهزية المساكن وفق المعايير المطلوبة.

كما أكد على أهمية هذا المشروع في توفير السكن اللائق للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

كلمات البحث :المساكن الاجتماعية;بوعرقوب;وزير التجهيز