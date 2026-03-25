وزير التجهيز يتفقد سير أشغال مشروع جسر بنزرت الجديد ويُشدد على الالتزام بالآجال



أدى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، يوم 24 مارس 2026، زيارة عمل لتفقد سير اشغال انجاز جسر بنزرت الجديد وذلك رفقة والي الجهة سالم بن يعقوب والمديرة العامة لوحدة انجاز المشروع والمقاولات المشرفة على الإنجاز والكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان ببنزرت وثلة من الاطارات المركزية والجهوية.

وفي مستهل الزيارة، عاين الوزير والوفد المرافق له تقدم أشغال القسط الأول من مشروع جسر بنزرت الجديد التي تشمل انجاز طريق سريعة بطول 4,7 كلم مجهزة بـ 3 محولات على مستوى كل من مفترق الطريق الوطنية 8 والطريق السيارة أ4، كما أطلع على سير اشغال القسط الثالث المتمثلة في انجاز طريق سريعة بطول 2,7 كلم مع انجاز محول على مستوى الطريق الوطنية 11 المؤدية إلى منزل بورقيبة. وفي ذات الإطار حث المقاولات التونسية المكلفة بالانجاز الى استحثاث نسق الاشغال لدخول المحولات حيز الاستغلال قبل الصائفة لتخفيف الضغط المروري على المنطقة. علما وان نسبة تقدم أشغال القسطين 1و3 ناهزت 75 %.

وخلال جلسة عمل عقدها الوزير بحضيرة القسط الثاني من المشروع مع المسؤولين على الشركة الصينية، أكد على أهمية الجسر الجديد الذي يعد الأول من نوعه في افريقيا والثاني في العالم، من حيث خصائصه الفنية (الخرسانة المستعملة والهيكل المعدني)، ودعا الجانب الصيني الى مزيد تسخير كافة الامكانيات البشرية واللوجستية للرفع في نسق الانجاز وتلافي التأخير الحاصل والالتزام بالموعد المتفق عليه بشأن الجدول الزمني المتعلق باتمام الاشغال والحرص على دخول الجسر الجديدة حيز الاستغلال في نهاية سنة 2027، مشيرا الى ضرورة المتابعة الحينية والتنسيق بين مختلف المتدخلين لتجاوز أي إشكال قد يحصل اثناء الأشغال.

كما تفقد الوزير أشغال تركيز الاسس العميقة على مستوى البحر للجسر الرئيسي المقدر طوله2,1 كلم على مستوى قنال بنزرت بعلو حوالي 60 مترا على سطح البحر والتي بلغت نسبة التقدم 16 %، وبين ان إتمام انجاز الدراسات والعناصر والتفاصيل الفنية سيمكن من رفع نسق الأشغال والإيفاء بالتعهدات.

كلمات البحث :آجال;جسر بنزرت;وزير التجهيز