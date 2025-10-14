وزير التربية: أنجزنا 3300 تدخّل في مستوى البنية التحتية بالمؤسسات التربوية

أكد وزير التربية، نور الدين النوري، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بباردو، أن وزارة التربية أنجزت خلال السنة المنقضية نحو 3300 تدخّل في مجال البنية التحتية بالمؤسسات التربوية المنتشرة على كامل تراب الجمهورية، موضحا أن ثلثي هذه الأشغال تم استكمالها منذ بداية السنة الدراسية الحالية وما قبلها، في حين لا تزال الأشغال متواصلة في الثلث المتبقي.

وبين الوزير، في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة حوارية خصصت لبحث مشاغل قطاع التربية، أن إشكاليات البنية التحتية ليست جديدة، بل هي إرث تراكم لعشرات السنين نتيجة الإهمال والتهميش، مشددا في المقابل على أن الوضع « ليس كارثيا » وأن المدرسة العمومية مازالت صامدة رغم التحديات. وأوضح أن الهدف الأساسي للوزارة لا يقتصر على معالجة الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية أو النقل أو الأمن، بل يتمثل في تحقيق الدور المحوري للمدرسة المتمثل في نشر المعرفة وتربية الناشئة وتأهيلهم للحياة الاجتماعية والمهنية.

وأكد ان الوزراة على وعي بأن العديد من المؤسسات التربوية مازالت تفتقر إلى الجاذبية المطلوبة، وأنها « لن تدخر جهدا في مواصلة إنجاز مشاريع الصيانة إلى حين استكمالها بالكامل، على أن تتم لاحقا أعمال الصيانة الدورية بانتظام ». وأضاف أنّ نسق الإنجاز لا يرتبط فقط بتوفير الاعتمادات المالية، بل أيضا بعوامل أخرى تخص الجهات، من بينها نقص المقاولين.

وافاد بأنّ مشاريع الصيانة شملت كذلك المبيتات المدرسية، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل على استعادة قاعات المراجعة، إلى جانب تنفيذ برنامج لإحداث مؤسسات تربوية جديدة بمختلف المراحل التعليمية. وأكد النوري من جهة اخرى توزيع تجهيزات جديدة على المؤسسات التربوية قبل العودة المدرسية الحالية، من بينها طاولات وسبورات وأجهزة إعلامية ومخابر حاسوب، مشددا على أنّ أي نقص يُسجَّل في هذا المجال يتم الإبلاغ عنه لمعالجته في غضون 48 ساعة، عبر لجنة مختصة تم تشكيلها للغرض. وأعلن الوزير عن الشروع في توزيع 1100 آلة ناسخة خلال الأيام القليلة القادمة على المدارس الابتدائية، مؤكدا تواصل مجهودات التزويد والصيانة خلال الأشهر والسنوات القادمة.

كلمات البحث :البنية التحتية;المؤسسات التربوية;وزير التربية