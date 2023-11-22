وزير التربية: سيتم صرف مستحقات المعلمين والأساتذة النواب هذا الأسبوع

أكّد وزير التربية، محمد علي البوغديري، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الأربعاء، أنّه « سيتم صرف مستحقات المعلمين والأساتذة النواب الأسبوع الجاري »، مُشدّدًا على أنّ « هذه الفئة دائمًا في طليعة اهتمامات الوزارة ».

وأوضح البوغديري أنّ مجلس الوزراء سينعقد هذا الأسبوع لتحديد الأجرة الجديدة للمعلمين والأساتذة النواب، داعيًا « إيّاهم للحوار لحلّ الإشكال عوضًا عن مقاطعة الدروس ».

وأشار الوزير إلى أنّ تم الترفيع في الأجرة من 750 دينار إلى 1250 دينار هذه السنة وستكون الأجرة في حدود 1500 دينار مع بداية سنة 2024.

وبخصوص الاستشارة الوطنية، قال الوزير إنّها تقدّمت بخطوات كبيرة وسجّلت مشاركة 340 ألف شخص، مُشيرًا إلى أنّ الإهتمام بها تقلّص هذه الفترة بسبب تركيز الشعب التونسي على الأحداث الدامية في غزة.

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