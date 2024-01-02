وزير التربية: ضرورة توخي الانصاف في إسداء الخدمات المدرسية

إنتظمت اليوم الثلاثاء، 02 جانفي 2024 بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات، دورة تكوينية لفائدة أعوان ديوان الخدمات المدرسية. أشرف على إفتتاح أشغالها وزير التربية محمد علي البوغديري بحضور المديرة العامة للكتاب بوزارة الثقافة إلهام الزحزاح شعبان ومديرة المكتبة المغاربية ببن عروس فتحية والمديرة العامة لديوان الخدمات المدرسية عائدة الشقراني وعادل دخيل المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.

وأشار الوزير في كلمته الى أهمية المقاربة المنظومية التي أرساها سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، في التّعامل بين مختلف مؤسسات الدولة، منوها في هذا الصدد بدور مختلف الوزارات في إسناد برامج وزارة التربية من اجل الرفع من شأن المرفق التربوي بغاية تجسيد التحدي الاستراتيجي للبلاد: « فوق كل ربوة مدرسة حديثة « .

كما تطرق الوزير إلى الدور الهام الموكول إلى أعوان ديوان الخدمات المدرسية في الإحاطة النوعية بالتلاميذ المقيمين بالمبيتات المدرسية، مشددا على ضرورة توخي الانصاف في إسداء الخدمات المدرسية.

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