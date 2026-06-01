وزير التربية: لن نتسامح مع أي محاولة غش في الامتحانات الوطنية

أكد وزير التربية نور الدين النوري، اليوم الاثنين، أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026، التي تنطلق يوم الأربعاء 3 جوان الجاري، مشددا على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف.

وقال النوري، خلال ندوة صحفية حول الاستعداد للامتحانات الوطنية عقدتها وزارة التربية بمقرها، إن هذه الدورة ستكون ناجحة على غرار الدورات السابقة بفضل تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة.

واعتبر أن تنظيم الامتحانات الوطنية يمثل محطة مهمة بالنظر إلى ارتباطها بقيمة العلم والتحصيل المعرفي في المجتمع التونسي، مبرزا أن الوزارة تعمل منذ بداية السنة الدراسية الحالية على ضمان حسن سير الامتحانات الوطنية، وذلك في إطار شراكة مع عدد من الوزارات، من بينها وزارات تكنولوجيات الاتصال والصحة والداخلية.

وأضاف إنه تم تهيئة مراكز الاختبارات ومراكز الإيداع ومراكز الإصلاح على المستوى الوطني استعدادا لهذا الموعد التربوي الهام.

وشدد وزير التربية على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة.

وأوضح أن إحصائيات الدورة السابقة لامتحان البكالوريا أظهرت أن نسبة المترشحين الذين حاولوا الغش بلغت 0.6 بالمائة، وقد تم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأن « هذه الفئة القليلة التي أخلت بشروط النزاهة »، وفق تعبيره.

وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على توفير ظروف هادئة وملائمة للمترشحين حتى يجتازوا الاختبارات بشكل طبيعي ودون أي تشويش.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، على تفكيك شبكات تسعى إلى « بيع الأوهام » لبعض المترشحين من خلال الترويج لوسائل الغش.

كما أفاد بأنه تم تكوين العاملين بمراكز الاختبارات على كشف مختلف محاولات الغش، مؤكدا أن وزارة التربية حريصة على تحصين شهادة البكالوريا والمحافظة على سمعتها لدى المؤسسات الجامعية في الداخل والخارج، فضلا عن تتبع المخالفين.

ودعا الأولياء إلى توعية أبنائهم بضرورة عدم اصطحاب أجهزة إلكترونية، على غرار النظارات ذات الخصائص التقنية أو السماعات أو الهواتف الجوالة، تجنبا لأي شبهات.

ولفت إلى تخصيص فضاءات داخل مراكز الاختبارات لوضع أمتعة التلاميذ وتمكينهم من تسليم الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية قبل الدخول إلى قاعات الامتحان، مشيرا إلى أن وجود هاتف جوال داخل مركز الاختبار يعد شبهة حتى وإن كان مغلقا.

