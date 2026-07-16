وزير التربية: نجاح العودة المدرسية القادمة رهين بالمتابعة الميدانية الدقيقة

اختتمت الأربعاء 15 جويلية 2026، بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية، بإشراف نور الدين النوري وزير التربية، وبحضور رئيس الديوان والكاتب العام ومجموعة من الإطارات المركزية والمندوبين الجهويين للتربية.

استهل الوزير كلمته في اليوم الأول من الندوة بتوجيه الشكر والتقدير إلى جميع الإطارات المركزية والجهوية والمحلية، وإلى كافة الأسرة التربوية من متفقدين ومديرين ومعلمين وأساتذة ومستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي وأخصائيين نفسانيين وقيمين وتقنيين وإداريين وعملة، على ما بذلته من جهود أسهمت في إنجاح السنة الدراسية المنقضية، داعيا المندوبين الجهويين إلى الانطلاق الفوري في تهيئة ملفات العودة المدرسية على الأصعدة البيداغوجية واللوجيستية والبشرية.

ووجه وزير التربية كلمة شكر وتقدير إلى جميع الحضور على التزامهم طيلة أيام الندوة ومجهوداتهم المتواصلة في خدمة المنظومة التربوية، مؤكدا على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة، من مواصلة البرنامج الوطني للرحلات لفائدة تلاميذ المدارس الريفية والبعيدة عن المناطق الحضرية، وترسيخ مبادرة سنة 2026 سنة للمطالعة بالمؤسسات التربوية، والارتقاء بالنشاط الثقافي المدرسي، إلى جانب توفير الظروف اللائقة بالعمل لمختلف مكونات الأسرة التربوية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن نجاح العودة المدرسية 2027/2026، رهين بالمتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية.

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