وزير التربية: نعمل على بلورة حلول لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين على دفعات

أكد وزير التربية نور الدين النوري مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة في مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة تعمل على بلورة حلول لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين وفي مقدمتهم المعلمين والاساتذة النواب على دفعات وفقا لتوازنات المالية العمومية والقطع مع كل أشكال التشغيل الهشّ.

وشدد الوزير على أن التعهّد بالبنية التحتية للمدارس والمؤسسات التربوية إحداثا وصيانة هي في أعلى سلّم الأولويات التنموية للوزارة لاسيما المؤسسات التربوية في الوسط الريفي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت خطة عمل تهدف الى الاحاطة بالتلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، وتدرس اجراءات حمائية ووقائية للمحيط المدرسي بالتعاون مع المجتمع المدني ومع مختلف الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية.

وقال الوزير إنه يتم التركيز على تعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية لتجويد الأداء والحدّ من أخطاء التصرّف مع ضبط خطة في حوكمة الإطار الإداري والتربوي ووضع منظومة معلوماتية مندمجة توفّر المعالجة والمتابعة مركزيا وجهويّا للموارد البشرية مع العمل على إخضاع المؤسسات التربوية الى التقييم الدوري للأداء وفق المعايير الدولية فالتحولات العميقة التي يشهدها المجتمع تستوجب تطوير المنظومة التربوية بما يواكب عمليات البناء والتشييد.

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