وزير التربية: نعمل على سدّ الشغورات على مستوى الإطار التربوي

قام وزير التربية نور الدين النوري اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بزيارة عدد من المؤسسات التربوية بولاية سوسة، مؤكدا وجود إنطلاقة فعليّة في الأشهر الأخيرة على مستوى الإحداثات والصيانة الشاملة والجزئية .

وأبرز الوزير بأنّ عمليات الصيانة انطلقت من معهد عثمان الشطي بمساكن مرورا بإعدادية الكنايس والمدرسة الابتدائية الشراشير ومدرسة علي البلهوان، على أن تشمل بعض المدارس الابتدائية في الأرياف، قصد تجديد البنية التحتية للمؤسسات التربوية في قادم السنوات.

كما كشف النوري بـأن الوزارة تعمل على سدّ الشغورات على مستوى الإطار التربوي مع فرضية إطلاق مناظرة في الغرض في أقرب الآجال.

