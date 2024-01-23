وزير التربية يؤدي زيارة تفقد إلى المدرسة الاعدادية الطاهر الحداد بالزريبة

أدى وزير التربية السيد محمد علي البوغديري مساء الإثنين 22 جانفي 2024، زيارة فجئية إلى المدرسة الأعدادية الطاهر الحداد والمعهد الثانوي ابن شرف حمام الزريبة بولاية زغوان، رفقة والي الجهة محمد العش والمديرة العامة لديوان الخدمات المدرسية عائدة الشقراني.

و تفقد الوزير خلال الزيارة ظروف إقامة التلاميذ و اطمأن على توزيع الأكلة المدرسية بالصورة المطلوبة، وتحاور مع عدد من التلاميذ المقيمين بالمبيتين، مؤكدًا أن الوزارة تنصت جيدا إلى كل ابنائها التلاميذ وتهتم بهم و هي حريصة على الارتقاء بظروف دراستهم ، وذلك من خلال توفير المتطلبات اللازمة لتسيير العملية التعليمية بصورة مناسبة، سواءً من حيث المطاعم أو الخدمات في المبيتات أو الموارد البشرية واللوجستية من اجل ضمان الإقامة الجيدة والتغذية الصحية والمتوازنة والتصدي لكل أشكال التهاون والتقصير في أداء المهام .

وأذن الوزير في الحين بتغيير عدد من الحشايا والأسرة المتقادمة بأخرى جديدة كانت مخزنة، وواكب عملية تمتيع التلاميذ بهذه التجهيزات.

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