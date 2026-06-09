وزير التربية يتفقّد مركز تجميع وتوزيع اختبارات البكالوريا بالمعهد الرياضي بالمنزه

أدّى وزير التربية نور الدين نوري، مساء الاثنين8 جوان 2026، زيارةً ميدانية إلى مركز التجميع والتوزيع المفتوح بالمعهد الرياضي بيار دي كوبرتان بالمنزه، وذلك رفقة رئيس الديوان و المندوب الجهوي للتربية بتونس 1.

والتقى الوزير خلال الزيارة بالمشرفين على مركز التجميع والتوزيع وبكافة الأسرة التربوية العاملة به، مُستمعاً إلى تقرير مفصّل حول مراحل سير العمل، ووقف عن كثب على المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية ومدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة.

وأعرب الوزير عن تقديره البالغ للمجهودات المبذولة من قِبَل الأسرة التربوية وتفانيها في إنجاز المهام الموكولة إليها في الآجال المحددة، داعياً إلى مزيد اليقظة والمتابعة الحينية حرصاً على سير كل مراحل امتحان البكالوريا دورة 2026 في كنف النزاهة والشفافية والجدارة.

وفي سياق الزيارة ذاتها، اطلع الوزير على ظروف إعاشة تلاميذ النخبة الرياضية المقيمين بالمعهد، إذ تفقّد المطعم المدرسي وتابع جودة الخدمات المُسداة لهم. وجمعته جلسة حوار مباشرة مع التلاميذ استمع خلالها إلى انشغالاتهم، حاثّاً إياهم على الاجتهاد والمثابرة في اختصاصاتهم الرياضية وفي سائر المواد الدراسية، ومذكِّراً إياهم بأن الارتقاء الحقيقي رهينٌ بالجمع بين التفوّق الرياضي والتألّق الدراسي خدمةً للوطن وتشريفاً لعلمه.

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