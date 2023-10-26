وزير التربية يرفض توصيف سفير المانيا بتونس بأن «الإسرائيليين» ضحايا للإرهاب الفلسطيني

رفض وزير التربية محمد علي البوغديري توصيف سفير المانيا بتونس » بيتر بروغل » حينما اعتبر في كلمة ألقاها خلال تدشين المدرسة الإعدادية بالمحمدية » أن الإسرائيلين ضحايا للإرهاب الفلسطيني »

وقال وزير التربية إن هذا الموقف مردود على صاحبه، مضيفا « »لم نمس من اليهود ولم نشارك في محارق الهولوكوست بل نعيش مع بعضنا منذ آلاف السنين وفي فلسطين كان المسلمون يصلّون يوم الجمعة واليهود يوم السبت والمسيحيون يوم الأحد ولم يكن هناك مشكل ».

وأكد البوغديري أن هذا الموقف الصادر عن السفير الألماني مرفوض، ومردود عليه ، مبينا بأن موقف تونس واضح وعبر عنه رئيس الجمهورية وكل الشعب التونسي وهو الوقوف إلى جانب فلسطين ولا مناص إلا بالعمل على تحريرها وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق تقديره

وأثار تصريح سفير ألمانيا بتونس « بيتر بروغل » حفيظة الحضور مما دفع وزير التربية محمد علي البوغديري ووالي بن عروس عز الدين شلبي إلى التأكيد على دعم تونس للشعب الفلسطيني في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب وإبادة في حق المدنيين ، الأمر الذي دفع بالسفير الى مغادرة القاعة .

وكان وزير التربية محمد علي البوغديري اشرف مساء اليوم الخميس رفقة سفير دولة المانيا بتونس » بيتر بروفل » وممثل البنك الأوروبي للاستثمار « جان لوك ريفيرو » والمكلف بأعمال مكتب الاتحاد الاوروبي بتونس وممثلي البنك الالماني للتنمية والاتحاد الاوروبي على تدشين المدرسة الاعدادية بالمحمدية التي فتحت ابوابها مع انطلاقة السنة الدراسية الحالية .

وتعتبر هذه المدرسة التي تنجز بتمويل مشترك من المؤسسات المالية المذكورة وبقيمة اجمالية في حدود 5 فاصل 4 مليون دينار احد اهم الانجازات الطموحة في اطار برنامج تعصير المؤسسات التربوية وتبلغ مساحتها 3200 م 2 وقادرة على استيعاب 520 تلميذا وهي تندرج وفق تصريح الوزير ضمن سلسلة من المشاريع المتعلقة ببناء المدارس والمعاهد العمومية وتعصيرها البنية التحتية للمؤسسات التربوية .

وتتمثل اهم مكونات برنامج تعصير المؤسسات التربوية الممول من المؤسسات المذكورة والذي يشمل الفترة 2017 – 2026 في بناء 59 مؤسسة تربوية جديدة تم إلى حد اليوم الانتهاء من بناء 24 منها وتوفير 36 الف مقعد دراسي هذا الى جانب تعهد وصيانة 395 مؤسسة تربوية تم الانتهاء من 311 منها والبقية في طور الانجاز واقتناء تجهيزات بيداغوجية وعلمية وتمكين المندوبيات الجهوية للتربية من 26 عربة والوزارة من 4 عربات قصد تيسير متابعة انجاز البرنامج واتمام انجاز الانشطة المبرمجة في الغرض

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