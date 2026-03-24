وزير التربية يعلن إطلاق منصة رقمية لدعم تلاميذ الابتدائي والإعدادي و الثانوي

أعلن وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصّة رقمية مُوجّهة لتلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي، توفّر دروس دعم مدرسي مجانية، بمشاركة أساتذة ومعلّمين متطوّعين. وأوضح الوزير على هامش زيارة أداها إلى المركز الوطني لتكنولوجيات التربية، أن هذه المنصة تندرج في إطار « توجّه الوزارة نحو رقمنة التعليم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، عبر إتاحة دروس الدعم لفائدة جميع التلاميذ »

وأشرف وزير التربية بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية على افتتاح المنصة الرقمية للدعم المدرسي وعاين أثناء فعالية الإعلان عن هذا المشروع الرقمي سير العمل بمخابر إعداد الدروس الرقمية وغرف البث البيداغوجية، حيث واكب سير البث الحي والمباشر للحصص التعليمية، مشيدا بالمناسبة بعطاء مختلف المتدخلين بيداغوجيا اوفنيا لتأمين انطلاقة ثابتة وواعدة لهذا المشروع الرقمي، منوها بروح التطوع التي أكدها المتفقدين والمدرسين لتكون هذه المنصة الرقمية للدعم المدرسي على ذمة أبنائنا التلاميذ وأوايائهم.

وتندرج هذه المبادرة في إطار عمل الوزارة على توظيف التكنولوجيات الحديثة لأجل تطوير العملية التعليمية وإتاحة موارد بيداغوجية رقمية مجانية، تكون عونا للتلاميذ في مراجعة الدروس وتعميق الفهم، ولا سيما تلاميذ الأقسام النهائية.

وأشار الوزير في حواره مع مختلف مكونات الاسرة التربوية المشاركة في فعالية اعلان بداية عمل منصة الدعم المدرسي، أن البداية تستهدف تلاميذ السنوات النهائية، لتشمل في مرحلتها اللاحقة كل المراحل التعليمية، بتوفير دروس دعم مدرسي مجانية، استمرارا في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

ويتم الولوج الى هذه المنصة التعليمية للدعم المدرسي الولوج اليها عبر العنوان:

edusoutien.education.tn .

وتوفر المنصة جملة من الخدمات التعليمية، وتضم الموارد البيداغوجية اللازمة، وتمكن من متابعة الدروس مباشرة، والاطلاع على حصص تعليمية مسجلة، إضافة إلى تمارين تطبيقية تفاعلية، بما يمكّن التلاميذ من استفادة عالية تساهم في الارتقاء بالنتائج المدرسية.

وتنتظم بالمناسبة دورة تكوينية لفائدة المدرسين يومي 23 و24 مارس 2026 يحتضنها مركز تكنولجيات التربية، للتعريف اكثر بهذه المنصة وآليات إعداد الحصص التعليمية الرقمية المباشرة باستعمال تطبيق Microsoft Teams وتسجيلها ونشرها على المنصة، إضافة إلى استعمال تطبيق Microsoft Stream لرفع الفيديوهات التعليمية وتنظيم محتواها.

كلمات البحث :تلاميذ;منصة رقمية;وزير التربية