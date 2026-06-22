وزير التربية يواكب انطلاق مناظرة « السيزيام » بمعهد غزالة من ولاية بنزرت

أشرف وزير التربية نور الدين النوري، صباح اليوم الاثنين بمعهد غزالة من ولاية بنزرت، على انطلاق الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية « السيزيام » لسنة 2026، وذلك في مستهل زيارة عمل يؤديها إلى الجهة للاطلاع على سير الامتحانات الوطنية ومتابعة وضعية عدد من المؤسسات التربوية ومشاريع التهيئة والصيانة بها.

ويجتاز هذه المناظرة، التي تتواصل أيام 22 و23 و24 جوان الجاري، 62 ألفا و450 تلميذا وتلميذة بمختلف ولايات الجمهورية، يتنافسون على 3850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية.

ويمثل عدد المترشحين لهذه الدورة نحو 29 بالمائة من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي، مسجلا تراجعا بـ1608 مقارنة بدورة سنة 2025.

واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني الإضافي لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه المناظرة يوم 10 جويلية المقبل.

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