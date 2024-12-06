وزير التربية يُؤكّد بسيول التزام تونس وانخراطها لتجسيم مبادئ العقد الإجتماعي

شارك وزير التربية نور الدين النوري في أشغال منتدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة « اليونسكو » العالمي حول مستقبل التعليم الملتئم من 2 إلى 4 ديسمبر 2024 بعاصمة كوريا الجنوبية سيول، تحت شعار « تجديد العقد الإجتماعي للتعليم ».

وألقى وزير التربية بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى كلمة عبر فيها عن التزام تونس وانخراطها لتجسيم رؤى ومقترحات ومبادئ العقد الإجتماعي وتعبئة الإمكانات التحويلية للتعليم لصالح رفاه الأفراد والمجتمعات، وفق بلاغ لوزارة التربية.

كما أكد في مداخلته ضرورة إعادة تشكيل التعليم ليكون أداة لتعزيز العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة. وشدد على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة اليونسكو في صياغة سياسات تربوية تعكس احتياجات المجتمعات وتطلعاتها.

وأبرز النوري بالمناسبة جهود وزارة التربية في تجسيم مبادئ العقد الإجتماعي، مؤكدا أهمية تجسيم هذا النهج التشاركي لتحقيق رؤية تعليمية شاملة ومستدامة.

وشهد منتدى اليونسكو العالمي، المنتظم بالشراكة بين اليونسكو ووزارة التربية الكورية، حضورًا لافتًا لممثلي الوزارات، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات من عديد الدول، للتباحث حول التحديات المستقبلية التي تواجه التعليم ودوره في بناء مجتمعات أكثر إنصافًا واستدامة.

كلمات البحث :اليونسكو;تعليم;سيول;وزير التربية