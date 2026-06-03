وزير التربية يُؤكّد ضرورة الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية لممتحني البكالوريا

أدّى وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم الأربعاء 03 جوان 2026، بمناسبة انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026، بحضور والي تونس عماد بوخريص والمندوب الجهوي للتربية بتونس1 الحبيب الداودي والمندوب الجهوي للتربية بتونس2 كمال بالزاوية وثلة من الإطارات التربوية مركزياً وجهوياً، زيارة متابعة ميدانية لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية.

وتحوّل وزير التربية إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد جبل الجلود بتونس1، حيث اطّلع على الظروف العامة لسير الامتحانات، وعاين حضور مختلف الأطراف المتدخلة من إطار تربوي وإداري وأعوان تربية وممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية، التي تضافرت جهودها لتوفير أفضل الظروف، وحسن استقبال أبنائنا التلاميذ المترشحين.

وبلقائه بالإطار التربوي والإداري، شدّد الوزير على ضرورة الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين، والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات، من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح.

كما توجّه وزير التربية إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد السيجومي الزهور، واطّلع على الظروف العامة بمركز امتحان البكالوريا، وعاين حضور كل الأطراف المتداخلة من أعوان تربية وإطار طبي وشبه طبي وممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية، التي تساهم في توفير أفضل الظروف وحسن استقبال أبنائنا التلاميذ المترشحين لامتحان البكالوريا.

وعلى هامش الزيارتين، نوّه وزير التربية نور الدين النوري بما لمسه لدى الأسرة التربوية من التزام راسخ بما يقتضيه هذا الاستحقاق التربوي الوطني من جدية ومثابرة، معرباً عن ارتياحه لمستوى الاستعداد الذي أكدته مختلف الأطراف المتدخلة.

وتوجه الوزير بعبارات الشكر والتقدير للأطر التربوية والإدارية الساهرة على حسن سير الامتحانات، مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة لضمان السير الجيد للامتحانات في أجواء من الانضباط وتكافؤ الفرص، مثمنا تحلّي العاملين بمركزي الاختبارات الكتابية بروح الوطنية العالية والوعي التام بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم لإنجاح الامتحانات ، حاثا الجميع على مواصلة العمل بالروح ذاتها من الجدية والانضباط والتفاني.

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