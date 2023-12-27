وزير التربية يُسلم جوائز لعدد من المربين لإنجازهم أفضل مشاريع تربوية رقمية



حضر وزير التربية محمد علي البوغديري موكبا بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، خصص لتقديم أحسن المشاريع في اطار برنامج التوأمة الرقميةeTwinning الذي تنجزه وزارة التربية مع عدد من البلدان العربية والاوروبية .ويهدف هذا البرنامج الى تحقيق الحوكمة الرقمية الرشيدة في التربية .

وأكد الوزير على ضرورة تطوير الافكار و تدعيم المربين المبتكرين في المجال الرقمي مشيرا الى اهمية التميز في مجال الانتاج الرقمي والمعلوماتي لكي نثبت وجودنا في مجتمع المعلومات الذي يقوم أساسا على التنافسية.

ومن شأن ذلك أن يساعد مؤسساتنا التربوية على تطوير ادائها و يمكّن من اقامة شراكات مع المؤسسات والهياكل الدولية بما يخدم مشاريعنا البيداغوجية مع المحافظة على سيادتنا الرقمية الوطنية.

وقام الوزير بالمناسبة بتسليم جوائز الى المربين الذين انجزوا افضل المشاريع التربوية الرقمية.

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