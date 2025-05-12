وزير التشغيل: الانتدابات بالوظيفة العمومية ستفوق 20 ألف انتداب سنة 2026

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، اليوم الاثنين، أن الانتدابات بالوظيفة العمومية ستفوق 20 الف انتداب سنة 2026، وسيخصص جزء منها لسد الشغورات تنفيذا لما أوصى به رئيس الجمهورية.

وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اثناء زيارة عمل الى ولاية باجة، إن المجلس الوطني للجهات والاقاليم ستكون له الكلمة الفصل فى مخطط التنمية واقتراحات بعث مراكز للتكوين وغيرها من المشاريع، كاشفا أن الوزارة بصدد اعداد تصورات جديدة حول عدد من اختصاصات ومراكز التكوين ومنها مراكز الفتاة الريفية التى لم تعد تتماشى مع المفاهيم الحالية، وفق تصريحه.

ودعا الاطراف المعنية إلى ايصال المعلومة والتسويق للمبادرات الكبيرة والفرص وخطوط التمويل المتوفرة لدعم الاستثمار والتشغيل بتونس، حاثا على التوجه الى المعاهد ودور الشباب وكل الفضاءات لتفسير البرامج والاليات التى توفرها الدولة للفئات المستهدفة ومنها مبادرة « المبادر الذاتي » ذات الاهمية الاستراتيجية اقتصاديا وتنمويا والمبادرات المتعلقة بادماج ذوي الاعاقة وتنويع التكوين.

وأشار الوزير إلى أن زيارته إلى ولاية باجة تهدف الى اتخاذ قرارات بخصوص مشاريع معطلة ومنها مركز تيبار الذى توقفت اشغاله منذ 2021، معلنا في سياق متصل انه سيتم احداث ادارة جهوية جديدة للتشغيل بباجة.

وأضاف ان مركز التكوين بباجة رصدت له اعتمادات تفوق المليون دينار وستتواصل اشغال تهيئته حتى بداية السنة القادمة، مبينا أنه سيضم لأول مرة فى تونس اختصاص ميكانيك السيارات فى محركات السيارات التى تعمل بالطاقة المزدوجة (الكهرباء والبنزين) كما سيضم اختصاصات تتلاءم مع حاجيات اقتصاد المنطقة.

وقد زار وزير التشغيل بمعتمديات باجة الجنوبية وتيبار وعمدون ومجاز الباب، مركزي التكوين والتدريب المهني بباجة وتيبار ومركز التكوين والتدريب فى الحرف التقليدية بعمدون ومركز الفتاة الريفية بمجاز الباب والادارة الجهوية للتشغيل وفضاء المبادرة بمدينة باجة ومكتب التشغيل والعمل المستقل بمجاز الباب.

وأفادت المصالح الجهوية للتشغيل بباجة صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء بأن ولاية باجة تسجل سنويا عشرات المبادرات التي تحظى ببرامج وورشات للاحاطة والتكوين قبل الانجاز وبعده.

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