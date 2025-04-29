وزير التشغيل يتّخذ قرارات بخصوص المقر الفرعي للوكالة التونسية للتكوين المهني بنهج ليبيا بالعاصمة

أدّى رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الاثنين 28 أفريل 2025، زيارة غير مُعلنة إلى المقر الفرعي الراجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني بنهج ليبيا بالعاصمة. وذلك لمعاينة وضعية المقر والاضرار التي لحقت به تبعا لتسرب المياه خاصة بالطابق الثامن منه.

كما تم الاطلاع على ظروف العمل ووضعية المكاتب والارشيف، وتم الاصغاء إلى مشاغل الاعوان والاطارات وتطلعاتهم.

وبعد المعاينة، أكّد السيد الوزير أنه لا يمكن مواصلة العمل في هذا الطابق بالذات، وتم إتخاذ القرارات التالية على عين المكان :

نقلة إدارة المحاسبة بصفة وقتية إلى المقر الفرعي للوكالة بشارع الحرية،

تخصيص فضاء بالمركز القطاعي للتكوين في الصناعات الاكترونية والكهربائية بتونس لتأمين الأرشيف والوثائق الموجودة بالطابق،

تحميل المسؤوليات لكل من تسبب في هذه الوضعية الكارثية التي تم معاينتها،

إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين ظروف العمل والبتّ في بعض المطالب والملفات الخصوصية المُقدمة من طرف الاعوان والاطارات وذلك في آجال معقولة.

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