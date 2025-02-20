وزير التعليم العالي: إيقاف وقتي عن العمل لمدير المبيت الجامعي صبرة بالقيروان

انتظم عشية اليوم الخميس 20 فيفري 2025، اجتماع بمقر ولاية القيروان بإشراف منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمعية ذاكر البرقاوي والي القيروان.

وتم خلال الاجتماع النظر في أسباب وفاة الطالب محمد عزيز المعراجي المرسم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برقادة أين تم الاستماع إلى شهادات ممثلي الطلبة وطرح مشاغلهم كما تم الاستماع إلى اعضاء مجلس نواب الشعب للوقوف على الإشكاليات التي حفت بالحادثة.

وعلى إثر تدخله، شدّد الوزير على ضرورة القيام بتحقيق معمق لتحديد المسؤوليات لكل من أخلّ بواجبه.

كما أكد وزير التعليم والبحث العلمي أنه تقرر الإيقاف الوقتي عن العمل لمدير الحي الجامعي صبرة في انتظار ما ستفرزه نتائج التحقيق.

وتعهد بتحسين ظروف السكن والإعاشة والخدمات الجامعية بصفة عامة.

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