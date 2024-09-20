وزير التعليم العالي: سنعمل على توفير أفضل الظروف لتأمين خدمات جامعية جيّدة لكافة الطلبة

أدّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، زيارة غير معلنة إلى مؤسّسات الخدمات الجامعية بولاية بنزرت وذلك بحضور سالم بن يعقوب والي بنزرت وسامي الإطارات الجهوية بغاية الاطّلاع على ظروف العودة الجامعية والخدمات الموجّهة للطلبة.

وقد اطّلع الوزير خلال زيارته إلى المبيت الجامعي بجرزونة بحضور مديرة المبيت الجامعي، على ظروف استقبال الطالبات وإقامتهن، واستمع إلى مشاكل الطالبات والأعوان والعملة ومقترحاتهم من أجل تحسين الخدمات المسداة إلى الطالبات.

كما أدّى منذر بلعيد زيارة غير معلنة إلى المطعم الجامعي بجرزونة بحضور مدير المطعم الجامعي، حيث اطّلع على بروتوكولات حفظ الأغذية وإعدادها وظروف توفير الأكلة الجامعية التي تقدّربـ 5000 أكلة يوميا (وجبة غذاء وعشاء).

واطّلع الوزير على الخدمات الجامعية بالمركّب الجامعي بمنزل عبد الرحمان بحضور مدير الحيّ الجامعي، حيث عاين ظروف استقبال وإقامة الطلبة بالمبيت الجامعي (طاقة الاستيعاب في حدود 600 طالبة و600 طالبا)، كما عاين ظروف العمل بالمطعم الجامعي الذي يوفّر يوميا قرابة 3000 وجبة (غذاء وعشاء)، وشارك السيد الوزير وجبة الإفطار مع الطلبة بالمطعم الجامعي، والتقى بالمناسبة بممثّلين عن الطلبة واستمع إلى مقترحاتهم من أجل تحسين جودة الخدمات الجامعية.

وخلال زيارته إلى الحي الجامعي بماطر، اطّلع الوزير بحضور مدير الحيّ الجامعي على ظروف العمل واستقبال الطلبة وظروف اقامتهم، واستمع إلى أهمّ المشاكل والصعوبات لدى الطلبة والأعوان والعملة.

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