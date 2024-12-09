وزير التعليم العالي والبحث العلمي يدشّن المقرّ الاحتياطي لمركز المعطيات بالمركّب الجامعي بالمنار

تولّى منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين 09 ديسمبر 2024 تدشين المقرّ الاحتياطي لمركز المعطيات بكلية العلوم بالمركّب الجامعي بالمنار وذلك بحضور المديرة العامة لمركز الحساب الخوارزمي ورئيس جامعة تونس المنار و عميد كليّة العلوم بتونس.

ويمثّل هذا المشروع خطوة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية بالوزارة، وقد تمّ تصميم الموقع لاستيعاب أنظمة التخزين الاحتياطي لمركز البيانات الرئيسي بمنوبة إضافة إلى توفير البنية التحتية اللاّزمة لاستضافة الخدمات السحابية الجديدة ممّا يدعم النظام المعلوماتي القطاعي ويعزّز منظومة السحاب الرقمي الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي كلمته، ثمّن الوزير هذا المشروع الرائد لمركز الحساب الخوارزمي الذي يمثّل التزام الوزارة بالدفع نحو التميّز التكنولوجي والعلمي صلب المنظومة الجامعية، منوّها بأنّه لا يمثّل فقط بنية تحتية تقنية بل معلم استراتيجي ضمن مراحل التحوّل الرقمي بالوزارة ومجالا للإحتياجات العلمية والتجديد والتصرّف في المعلومات على نطاق واسع.

وأكّد الوزير بأنّ هذا المشروع يتنزّل ضمن الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات الجامعية ضمن رؤية الوزارة في أن تكون الجامعات التونسية أقطاب للتجديد وطنيا ودوليا، مشدّدا بالمناسبة بأنّ الوزارة متعهّدة بمواصلة الاستثمار في المشاريع الهيكلية المتميّزة من أجل جامعة متميّزة وتنافسية على المستوى العالمي.

وبالمناسبة، أدّى الوزير زيارة إلى المركّب الطبّي الجامعي توحيدة بن الشيخ بالمركّب الجامعي المنار واطّلع على الخدمات الموجّهة لفائدة الطلبة.

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