وزير التعليم العالي يتباحث مع سفير ايطاليا التقدم في ارساء اطار للاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية والشهادات

مثلت متابعة التقدم في ارساء اطار للاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية والشهادات بين تونس وايطاليا، محور لقاء جمع، اليوم الجمعة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بالعيد، بسفير إيطاليا بتونس أليسندرو بروناس.

وتمّ خلال اللقاء، حسب بلاغ للوزارة، التباحث حول عدد من المحاور ذات الاهتمام المشترك ومن بينها البحث العلمي والتجديد خاصة في علاقة بالطاقات المتجدّدة والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، والرفع من مستوى التعاون الجامعي ووضع أطر لحركية الباحثين الشبّان والإشراف المزدوج على أطروحات الدكتوراه.

كما شدد الجانبان، « على أهمية تشجيع الحركية المنظّمة للكفاءات ».

وثمنا المستوى الجيّد للشراكة بين تونس وإيطاليا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتنسيق المحكم في إطار مذكّرة التعاون المبرمة في 2024 والتي أسهمت في تنويع الأنشطة الجامعية والبحثية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو الأورومتوسطي.

واعلنت الوزارة في ذات البلاغ انه سيتمّ في الأسابيع المقبلة، تنفيذا لهذه المذكرة، إصدار طلب عروض مشترك بين الوزارتين لتمويل مبادرات بحث وتجديد تونسية إيطالية.

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