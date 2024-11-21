وزير التعليم العالي يعلن الانطلاق في إدراج إصلاحات عاجلة لنظام «أمد»

أعلن وزير التعليم العالي المنذر بالعيد اليوم الخميس، الانطلاق في إدراج إصلاحات عاجلة لنظام «أمد» حيث يتم العمل على إعادة صياغة محتوى التكوين مبينا أن هذا التمشي يأتي بعد قيام الوزارة بدراسة معمقة لهذا النظام والتي توصلت إلى أن التجربة السابقة اعتمدت النظام العام المعمول به في الجامعات الأجنبية دون الخوض في مضمون النظام.

وقال الوزير إنه يتم العمل على مراجعة المواد الأفقية المدرجة بمسلك الإجازة بإدراج وحدات تمكن من مدعم مكتسبات الطلبة من مهارات ذاتية ووظيفية بما يسمح بتجاوز نسب الرسوب والانقطاع التي تمت ملاحظتها.

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