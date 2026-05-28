وزير الحج السعودي يُعرب عن تقديره للحجيج التونسيين لما لمسه فيهم من انضباط والتزام

التقى أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس مساء يوم الاثنين 8 ذو الحجة 1447ه‍ الموافق 25 ماي 2026، مع توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بمقرّ وزارته في مكة المكرّمة .

وسلم الوزير رسالة خطّية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشاد السيد وزير الشؤون الدينية بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج مثنيا على التطوّر المتواصل والملموس في تأمين أداء هذه الشعيرة.

كما تم التطرّق إلى عمق العلاقات التونسية السعودية يإشراف القيادتين سيادة رئيس الجمهورية التونسية وعاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الوزراء .

وتبادلا الوزيران الحديث بخصوص المسائل التنظيمية للحج حيث أعرب الوزير السعودي عن إعحابه بعمل مكتب شؤون حجّاج تونس وحسن التنسيق معهم وتقديره للحجيج التونسيين لما لمسه فيهم من انضباط والتزام.

كلمات البحث :التزام;حجيج;وزير الحج السعودي