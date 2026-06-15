وزير الخارجية الطوغولي في زيارة إلى تونس لـ3 أيام

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج Robert Dussey، ، زيارة عمل وصداقة إلى تونس من 14 إلى 16 جوان 2026، بدعوة من محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وسيجري الوزير جلسة عمل موسعة مع نظيره الطوغولي تخصص للتباحث حول واقع التعاون بين البلدين وآفاق دعمه وتطويره في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن أهم المسائل والقضايا الراهنة على الصعيدين الإفريقي والدولي.

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