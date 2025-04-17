وزير الخارجية المصري يُؤدي زيارة بيومين إلى تونس

يؤدي بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، زيارة عمل إلى تونس بدعوة من محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك يومي 18 و19 أفريل 2025.

وستشكّل هذه الزيارة فرصة متجددة لبحث سبل مزيد تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون المتميز بين تونس ومصر، تجسيما لتوجيهات قيادتي البلدين وخدمةً لمصلحة الشعبين الشقيقين.

كما ستمثّل مناسبة لتدعيم سُنّة التشاور والتنسيق بخصوص مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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