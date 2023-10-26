وزير الخارجية: المنظمة الدولية للفرنكوفونية لا يُمكنها أن تظل صامتة في مواجهة قصف غزّة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار صباح اليوم 26 أكتوبر 2023، بطلب منه، محادثة هاتفيّة مع لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، تناولت القصف الذي تتعرّض له غزّة وضرورة وضع حدّ له دون تأخير.

وشدّد الوزير، بصفته رئيس المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية، على أن المنظمة الدولية للفرنكوفونية والتي تعدّ تونس إحدى الدول المؤسسة لها، لا يمكنها، وفقا للقيم الأساسية للفرنكوفونية، أن تظل صامتة في مواجهة حالة كارثية مماثلة.

وتأتي هذه المقابلة، على وجه الخصوص، في إطار التحضير للمؤتمر الوزاري المقبل للفرنكوفونية والذي سيعقد في ياوندي (الكاميرون) تحت الرئاسة التونسية يومي 4 و5 نوفمبر 2023.

واتفق المسؤولان على ضرورة العمل من أجل التكريس الفعلي للقيم المشتركة كاحترام الحق في الحياة والعيش المشترك، التي تقرها المنظمة الدولية للفرنكوفونية والتي من المفترض أن تسود في جميع أنحاء العالم.

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