وزير الخارجية: تونس بالمرصاد ولا تُمضي على شيء لا يكون فيه اتفاق مسبق

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار خلال حوار خاص أجراه على القناة الوطنية الأولى اليوم الخميس، أن موقف تونس بامتناعها عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتّحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية في غزّة لا يُحرج أي دولة ولا يأتي ضد مصلحة أي دولة عربية ومتلائم مع المبادئ.

واعتبر الوزير أن إدانة الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم وعن حقوقهم خط أحمر ، كما أنه لا يُمكن وضع الجلاد والقاتل مع الضحية في نفس المستوى، مبرزا بأن كل هذا ليس موجودا في النص المراد المصادقة عليه لذلك امتنعت تونس عن التصويت وهو منسجم مع موقف بلادنا خلال اجتماع الجامعة العربية .

وبخصوص الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، أكد نبيل عمار أن تونس في وضع قوي ومريح في الآن ذاته وهي بالمرصاد ولا تُمضي على شيء لا يكون فيه اتفاق مسبق.

كما شدد الوزير على أن تونس لديها الإمكانيات للخروج من الأزمة، مؤكدا أن تونس ليس لها شريك على حساب شريك آخر بل تتعامل مع كل الشركاء.

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