وزير الخارجية: تونس تتحمّل جرّاء تفاقم الهجرة ضغوطا تتجاوز إمكانيات أية دولة

أكّد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار يوم الخميس 15 فيفري 2024، في تصريح لقناة « روسيا اليوم » على هامش ترأسه، بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الرابعة والأربعين 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، أن تونس دولة إفريقية بامتياز وهي من الدول المؤسّسة للاتحاد الإفريقي.

وأبرز الوزير بأن مشاركته تتنزل في أشغال الدورة 44 للمجلس التنفيذي في إطار التحضير للقمة الإفريقية لرؤساء الدول والحكومات التي سيتولّى فيها أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، رئاسة الوفد التونسي.

وقال الوزير إن الوضع الدولي يتميز بوجود بؤر توتّر في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وفي مختلف أرجاء العالم، مشيرا إلى أن تونس تستثمر في السلم وهي متشبثة به في علاقاتها بالجوار ومختلف دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن ما يهمّ الدول الافريقية يهمّ تونس الوفيّة لإسهامها التاريخي في إحلال السلم في القارة الإفريقية والتي تعمل بثبات على دفع التنمية الاقتصادية والتعاون متعدّد الأطراف.

وأضاف الوزير بأن تونس تتحمّل جرّاء تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية ضغوطا وأعباء تتجاوز إمكانيات أية دولة منفردة.

كما أردف عمار بأن تونس تدعو إلى مقاربة جماعية ومتضامنة لمعضلة الهجرة غير النظامية وإلى إعلاء روح المسؤولية المشتركة بين الدول الافريقية ودول الشمال.

وشدد الوزير على أن ما يحدث في غزّة وما يجري التحضير له في رفح أمر مخز للإنسانية جمعاء ويتجاوز حدود المنطق وغير مقبول على الإطلاق.

وأكد وزير الخارجية أن الشعب الفلسطيني لديه حق مشروع في العيش بسلام وفي التمتع بحقوقه الإنسانية ولا بدّ من تحرّك دولي نشط وفعّال لإيقاف حرب الإبادة الجماعية المرتكبة بحقه.

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