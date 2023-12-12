وزير الخارجية: تونس ترفض قطعيا كافة محاولات الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول « حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي » اليوم الثلاثاء، أنّ تونس تجددُ رفضها القاطع لكافة أشكال ومحاولات الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين.

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى استخلاص الدروس الصحيحة من التاريخ البعيد والقريب ومن مآسي الماضي والحاضر، لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليا.

وقال الوزير إن « تونس وقفت دائما مع السلام المبني على العدالة، وستظل داعمة تماما للقضايا العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحرية والاستقلال. »

ودعا الوزير وسائل الإعلام والصحفيين إلى القيام بواجباتهم بكل حيادية ومهنية، والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه مما يسمى بـ « حرية التعبير » ، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا تبني السردية التي لا تفرق بين المعتدي المحتل وضحيته.

كما طالب الوزير أولئك الذين يواصلون تبني موقف غير مسؤول إلى استعادة مصداقيتهم والتصرف وفقا لالتزاماتهم الدولية.

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