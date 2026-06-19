وزير الخارجية: تونس حريصة على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا

استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، هانا تيتة، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمناسبة مشاركتها في فعاليات الاحتفال بـ « اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية » الذي انعقد بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس يوم 19 جوان 2026.

وأكد الوزير خلال اللقاء على الحرص التونسي على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، في إطار حوار ليبي- ليبي جامع، بما يُفضي إلى بناء دولة موحّدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدّرات الشعب الليبي، وجدد التأكيد على التزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطارا فعالا للحوار والتنسيق وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا.

ومن جانبها، أطلعت هانا تيته الوزير على فحوى إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا بتاريخ 18 جوان 2026، واستعرضت الجهود الأممية الرامية لدفع مسار تنفيذ خارطة الطريق الأممية وتكثيف الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية. كما جددت بالمناسبة التنويه بدعم تونس لجهود البعثة، مشيدة بما تبديه بلادنا من حرص صادق على مساندة الشعب الليبي والحفاظ على مقدّراته الوطنية.

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