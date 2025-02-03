وزير الخارجية في زيارة عمل إلى الامارات يومي 4 و 5 فيفري الجاري

يؤدّي محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدّة ، يوميْ 4 و5 فيفري 2025 تلبيّةً لدعوة وجهّها إليه عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.

وستكون الزيارة مناسبةً لإجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدّة لبحث سُبل مزيد تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدين وتكثيف التنسيق والتشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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