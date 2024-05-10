وزير الخارجية: كلّما ازدهر الاتّحاد الأوروبي انعكس ذلك على شراكتنا

أكد وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج نبيل عمار في كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا يوم الخميس، أن هذا الاحتفال مهمّ ولا يُعتبر فقط مناسبة هامّة بالنسبة لأعضاء في الاتّحاد الأوروبي وإنّما كذلك ذا دلالة كتونسيّين بصفتهم شركاءهم، مضيفا: « كلّما ازدهر الاتّحاد الأوروبي انعكس ذلك على شراكتنا باعتبار ترابط مصالحنا وتحدّياتنا المُشتركة. »

وشدد الوزير على أن تونس حريصة على المحافظة على العلاقات التّاريخية والطّبيعية التّي تجمعها بالاتّحاد الأوروبي لذلك تسعى إلى موائمتها مسايرة للنّظام العالمي المتغيّر. وأضاف الوزير: « سنعمل على أن نكون شركاء فاعلين لتعزيز السّلم والحرية والتّمتع الكامل بالحقوق العامّة والخاصّة لكافة مواطنيكم دون التّدخل في الشّؤون الدّاخلية لبلدانكم.

وأبرز الوزير بأن الشّراكة التّي تجمع تونس مع الاتحاد الأوروبي هي بالأساس شراكة سياسية وتتجاوز بكثير جملة القروض والبرامج والهبات أو الإعلانات الخاصّة بها، حيث أنّ هذه الإنجازات الملموسة لا يمكن أن تُنفّذ إلاّ في إطار سياسي متناسق أساسه الحوار المتوازن والتّفاهم خدمة لأجيالنا القادمة حتّى تعيش في انسجام وازدهار.

وفي هذا السّياق، قال الوزير إن الأصدقاء الحقيقيين هم الذين يؤسّسُون لمصالح محفوظة فيما بينهم، وليس بالعكس.