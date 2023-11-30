وزير الخارجية: ليست لدينا سياسة ترحيل جماعي للمهاجرين ومن حقنا مراقبة حدودنا

أكّد وزير الخارجية نبيل عمار في حديث صحفي أدلى به للصحفي الاسباني Josep Catà عن الصحيفة اليومية EL PAIS، أن تونس ليست لديها سياسة ترحيل جماعي وكل دولة مسؤولة على حماية حدودها.

وأضاف وزير الخارج: » نحن لا نبني جدرانا عازلة ولا نطلق النار على من يحاول اجتياز حدودنا. هناك تعامل غاية في الإنسانية مع المهاجرين لكن في نفس الوقت نحن مجبرون على مراقبة حدودنا وهذا من حقنا. »

كما أكد الوزير أن » تونس ليس لديها أدنى مشكل مع الاتحاد الأوروبي، قائلا: « أمضينا يوم 16 جويلية 2023 مذكرة تفاهم مبنية على الاحترام المتبادل تتضمن خمسة محاور ولا تقتصر فقط على معالجة ظاهرة الهجرة. هناك مشاكل لا تعنينا برزت لاحقا صلب الاتحاد الأوروبي. »

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