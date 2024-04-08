وزير الخارجية: نعمل حاليا على تنظيم منتدى وطني للكفاءات التونسية بالخارج

استقبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 8 أفريل 2024 بمقرّ الوزارة، رياض بوعزيز، أحد الخبرات التونسية المقيمة بفرنسا ورئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية RKF luxury linen.

وبهذه المناسبة، جدد الوزير تأكيده على الأهمية التي توليها بلادنا للكفاءات التونسية بالخارج ولمساهمتها في إشعاع صورة تونس وفي دعم المشاريع التنموية ببلادنا، سواء بخبراتها أو من خلال توظيف العلاقات التي تربطها بالدوائر النافذة في بلدان الإقامة.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنظيم منتدى وطني للكفاءات التونسية بالخارج يهدف أساسا إلى مزيد الإحاطة بهذه الكفاءات وتعزيز مساهمتها في مسار التنمية ببلادنا وتمتين روابطها الثقافية بتونس، علاوة على ما تخلقه هذه المناسبة من فرص للتشبيك فيما بين هذه الكفاءات بمختلف اختصاصاتها وبلدان إقامتها.

ومن جهته، قدّم رياض بوعزيز حوصلة حول أهم مشاريع وأنشطة المؤسسة التي يديرها وشبكة العلاقات التي يربطها مع الدوائر الاقتصادية في فرنسا وفي بقية بلدان العالم ولاسيما المؤثرة منها في قطاعات النسيج والسياحة وتكنولوجيا الطيران.

وأكد رياض بوعزيز مساندته لفكرة تنظيم منتدى وطني للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج معربا عن استعداده للمساهمة في إثراء مخرجاته.

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