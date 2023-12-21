وزير الخارجية: نكون مسرورين إذا قام بوتين بتلبية دعوتنا لزيارة تونس



أعرب وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم الخميس، عن دواعي سروره إذا قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتلبية الدعوة لزيارة تونس، وهي موجودة منذ عام 2020، مؤكدا أن « الرئيس التونسي ليس لديه مانع من أن يزور روسيا. »

وفي سؤال بشأن تراجع عدد السياح الروس الذين يزورون تونس سنويا قال الوزير عمار: إن » ذلك من المجالات التي يجب أن نتحدث فيها حتى نعود إلى المستوى الذي كان قبل فيروس كورونا، مشددا على وجوب دعم هذا المجال ليصبح أفضل ويسمح بتوفير كل الظروف لعودة الزوار والسياح الروس مرة أخرى لتونس كوجهة سياحية، مؤكدا على أن تونس تعمل على توفير كل الوسائل التقنية في المطارات من أجل عودة السياح الروس كما كان من قبل وحتى أفضل.

وبشأن الصراع الفلسطيني الصهيوني، انتقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موقف المجتمع الدولي من التصعيد الجاري، معربا عن أسفه لأن « الدول العظمى تقف مع العدوان الغاشم »، مضيفا أن ما يجري في غزة قتل من دون أي مبرر.

وأضاف الوزير: « الأمر الذي يؤسفنا أكثر من أي شيء هو أن الدول العظمى وقفت مع هذا العدوان وهذا هو الغريب ولا نعرف متى نسمع صوت العقل ويفهمون أن هذا الذي يحصل سوف يزرع كراهية لأجيال قادمة. »

وختم عمار بالقول إن « هذه قضية استعمار أراضي وهناك بلدان أخرى بنيت على طريقة استعمار الأراضي وقتل السكان الأصليين، تظن أن هذا ممكن في فلسطين، وهذا ليس ممكنا ».

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