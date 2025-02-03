وزير الخارجية ونظيره اللّيبي يتفقان على «حل الإشكاليّات التي تحول دون انسيابيّة الحركة في المعابر الحدوديّة بين البلدين»



قال وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النّفطي، إنه اتفق مع نظيره الليبي الطّاهر الباعور، في لقاء جمعهما اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة تونس، على « حل الإشكاليّات ورفع القيود التي تحول دون انسيابيّة الحركة في المعابر الحدوديّة بين البلدين في ظلّ احترام القوانين ».

وأضاف النّفطي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنّ « تطوير الأجهزة الخاصّة بالمعابر الحدودية وتدريب الأعوان العاملين على الحدود » كان من بين المواضيع المهمّة التي طرحت للنقاش خلال المحادثة.

ووصف اللّقاء بأنه « كان بنّاء ومثمرا وسمح بالخروج برؤية تمكّن من رفع العراقيل وكلّ الاشكاليات التي يجب تجاوزها إعدادا للاستحقاقات الكبرى التي تعزّز التكامل والتعاون والشراكة البنّاءة مع ليبيا ».

وأكّد أن الاتصال والتشاور بين تونس وليبيا مستمرّ دائما في مواضيع تهمّ الأمن المشترك والتنمية المستدامة لما فيه صالح الشعبين، وقال في هذا الشأن « نحن عازمون على المضي قدما في تنفيذ البرامج المتفق عليها وخاصّة منها البرامج الأمنية والاقتصاديّة والتنموية والاجتماعية والمواضيع ذات الصّبغة التقنية القنصليّة بهدف إنجاز هذه المشاريع المتفق عليها في أقرب وقت ».

وجدّد وزير الخارجيّة تأكيده بأنّ « أمن ليبيا من أمن تونس »، معبّرا عن أمله في أن تستعيد ليبيا استقراراها ووحدتها.

من جهته، قال الطّاهر الباعور إنّ هذه الزّيارة ليست زيارة خاصّة نظرا إلى أنّ الزّيارات والاتصالات بين تونس وليبيا مستمرّة دائما، مشيرا إلى أنّ اللّقاء تناول بالنّقاش ملفات تهم تطوير العلاقات في الكثير من الجوانب بين البلدين.

وأضاف أنّ الاجتماع تطرّق إلى رفع مستوى التشاور والتنسيق على المستوى السياسي في القضايا المشتركة التي تهم البلدين وتهم المنطقة العربية بصفة عامّة، فضلا عن مناقشة المسائل الاقتصادية ومنها تطوير العلاقات والتبادل التجاري بين البلدين.

وأفاد بأنه تمّ الاتفاق على وضع آليّة مشتركة لتقييم نتائج هذا الاجتماع من قرارات تهمّ الشأن السياسي والاقتصادي.

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