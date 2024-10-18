وزير الخارجية يؤدي زيارة عمل بيومين إلى الجزائر

يؤدي محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يومي 19 و20 أكتوبر 2024 زيارة عمل إلى الجزائر تلبية لدعوة من أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وتأتي هذه الزيارة تجسيدا لما يوليه قائدا البلدين سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد وأخوه فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون من عزم موصول وإرادة راسخة للإرتقاء بمستوى العلاقات بين تونس والجزائر إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية.

وستمثل هذه الزيارة مناسبة يستعرض خلالها الوزير مستجدات التعاون الثنائي في الميادين الاقتصادية والتنموية والطاقية والثقافية، والسبل الكفيلة المناسبة لمزيد دفعها وتعزيزها.

كما ستمكن من تعميق سنة التشاور السياسي و التنسيق الثنائي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

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