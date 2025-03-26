وزير الخارجية يؤدّي زيارة عمل إلى مدريد يومي 27 و28 مارس الحالي

يؤدّي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، زيارة عمل الى مدريد (إسبانيا) يومي 27 و28 مارس 2025، بدعوة من نظيره الاسباني خوسيه مانوال ألبارس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون.

وتندرج هذه الزيارة، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيّة، في إطار الحرص المشترك على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية بين تونس واسبانيا وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينها في عديد المجالات، بمناسبة إحياء البلدين للذّكرى الثّلاثين لمعاهدة الصّداقة وحسن الجوار والتّعاون، التي تمّ إبرامها سنة 1995.

وستكون هذه الزيارة فرصةً لتعزيز سُنّة الحوار والتّشاور بينهما حول جملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصّة في المنطقة المتوسطية.

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