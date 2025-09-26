وزير الخارجية يبحث مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع آفاق الشراكة في قطاعات حيوية

أجرى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 سبتمبر 2025، لقاء مع Jorge Moreira da Silva، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).

ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض أوجه التعاون القائم بين تونس والمكتب الأممي منذ سنة 2006، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأشاد الوزير بالدور المهم الذي يضطلع به مكتب UNOPS في دعم جهود التنمية في تونس من خلال خدماته المتعددة في مجالات إدارة المشاريع والبنية التحتية وبناء القدرات لتعزيز فرص تشغيل الشباب.

كما تطرق الجانبان إلى مذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخرا مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان لتحسين إدارة وجودة المشاريع العمومية في المجالات ذات العلاقة.

وجدد الوزير بهذه المناسبة رغبة تونس في مزيد تعزيز التعاون مع مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة خاصة في المجالات ذات الأولوية لبلادنا بما يساهم في تنفيذ أهداف التنمية الشاملة ويستجيب لحاجياتها وتطلعات شعبها.

