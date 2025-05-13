وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني ببرلين سبل مزيد تطوير مجالات التعاون الثنائي

التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 13 ماي 2025، بيوهان فاديفول (Johann Wadephul)، الوزير الفيدرالي الألماني للشؤون الخارجية، المعيّن حديثا على رأس الدبلوماسية الألمانية، وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى برلين يومي 13 و14 ماي 2025 للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام.

واستعرض الوزيران خلال هذا اللقاء تطوّر مجالات التعاون الثنائي وثمّنا النسق المتنامي للاستثمارات الألمانية بتونس، حيث بلغ عدد الشركات الألمانية ببلادنا 310 مؤسّسة، فيما شهدت المبادلات التجارية ارتفاعا ملحوظا، بالإضافة إلى النموّ المطّرد لتدفّق السياح الألمان على الوجهة التونسية.

وأكّد الوزير، في هذا الخصوص على الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية التونسية المقيمة بألمانيا -والتي تزخر بعدّة كفاءات عالية في شتى المجالات- للمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بألمانيا وبناء جسور تواصل بين البلدين.

كما تطرّق الوزيران إلى السبل الكفيلة بمزيد تطوير هذه الشراكة لاسيما في أُفق الاحتفال سنة 2026 بمرور 70 عاما على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جهة أخرى، تطرّق الوزيران إلى الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي حيث أكدا أن مرور 30 سنة على توقيع اتفاق الشراكة بين الجانبين يمثل مناسبة لتقييم هذه الشراكة وإعطائها دفعا جديدا على قاعدة الاحترام المتبادل والنديّة والمصلحة المشتركة، مع إيلاء منطقة المتوسّط ما تستحقه من عناية. وأكد الجانبان في هذا السياق، على الدور الذي يمكن أن تضطلع به ألمانيا لدى مختلف المؤسسات الأوروبية، في هذا الخصوص.

كما نوّه الوزيران بأهمية تظافر الجهود من أجل تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في الإسهام في تكريس دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة الأورومتوسطية وفي إفريقيا والعالم.

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