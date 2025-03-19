وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الرواندي العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار في إفريقيا

أجرى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، محمّد علي النفطي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيّا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهوريّة رواندا، اوليفييه، ج، ب، ندوهونجيريهي.

ووفق بلاغ اعلامي للوزارة، أشار النفطي خلال هذه المحادثة إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين تونس ورواندا منذ إقامتها على الصعيد الدبلوماسي منذ 50 سنة.

وأكد وزير الخارجية لنظيره الرواندي الحرص على إضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون الثنائي وإثرائها لا سيما من خلال إرساء شراكات اقتصادية فاعلة وتنمية المبادلات التجارية بين البلدين، واستغلال الفرص التي تتيحها منطقة التبادل الحرّ القارية الإفريقية « زليكاف » والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا « الكوميسا ».

وتمّ خلال الاتصال الهاتفي تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وما يتصلّ بتعزيز ركائز الأمن والاستقرار في ربوع إفريقيا، فضلا عن الإسهام في إصلاح مؤسسة الاتحاد الإفريقي.

واتفق الوزيران على تكثيف التشاور والتنسيق داخل الهياكل القاريّة والدوليّة وعلى تبادل الدعم للمرشحين من كلا البلدين صلب المنظّمات الافريقية والأمميّة.

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